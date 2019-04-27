السيطرة على حريق شب بمعرض موبيليا بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

كتب فريق المحافظات

شب حريق هائل داخل معرض موبيليا بقرية ترعة غنيم التابعة للوحدة المحلية بكفر الحاج شربين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين بنشوب خريق هائل بمعرض للموبيليا بقرية بترعة غنيم.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد الأراضي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بمعرض للموبيليا ملك جمال.

وتم انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، وجارى حصر الخسائر المادية بالمعرض، وتحرير محضر بالواقعة.