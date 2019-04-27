السيطرة على حريقين منفصلين بالمراغة ودار السلام بسوهاج دون خسائر بشرية

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريقين منفصلين بالمراغة ودار السلام دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين بنشوب حريقين الأول بناحية قرية إقصاص بدائرة المركز والثانى بناحية قرية الزارة دائرة مركز دار السلام، بسبب تسريب من أسطوانة غاز البوتاجاز.

وبالفحص تبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص، ملك "صبرى ق" 55 سنة، عامل زراعى وتطايرت النيران لمنزل وحوش مجاورين ملك كل من "صلاح ع م ف" 48 سنة عامل، و"عبد اللاه ع م ف" 35 سنة عامل، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدى بمنزل الأول، وأضافوا بنفوق "3" رؤوس ماشية، و"3" رؤوس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بالمراغة لاتخاذ اللازم وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

وجاء الحريق الثانى بناحية قرية الزرزارة بدائرة مركز دار السلام، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص ملك "صلاح ى ا ع" 52 سنة، سائق وتطايرت النيران لمنزل مجاور ملك "جمال ى ا ع" 48 سنة عامل، تم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث تسرب غاز من أسطوانه بوتاجاز بمنزل الأول، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية .