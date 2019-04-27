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السيسى يلقى كلمة بالمائدة المستديرة للقادة المشاركين بمنتدي الحزام والطريق

السبت، 27 أبريل 2019 05:07 ص
السيسى يلقى كلمة بالمائدة المستديرة للقادة المشاركين بمنتدي الحزام والطريق الرئيس السيسى مع القادة
كتب محمد الجالى
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بدأت صباح اليوم، السبت بالعاصمة الصينية بكين، اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بقمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر في اجتماعات المائدة المستديرة التي يحضرها زعماء ورؤساء حكومات نحو 40 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيرتش والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.

وتتضمن المائدة المستديرة للزعماء ورؤساء الحكومات 3 جلسات مغلقة، تركز على سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة فى اطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج عام 2013.

 السيسى 

 


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السيسي

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زيارة السيسي للصين

مائدة مستديرة




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