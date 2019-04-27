الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يجدد تعيين صالح عبد الرحمن رئيساً لـ"التنظيم والإدارة" السبت، 27 أبريل 2019 12:27 م الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 195 لسنة 2019، بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، كرئيس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري التنظم والإدارة صالح الشيخ "التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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