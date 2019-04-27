السيسى يجدد تعيين صالح عبد الرحمن رئيساً لـ"التنظيم والإدارة"

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 195 لسنة 2019، بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، كرئيس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.