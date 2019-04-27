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"الدم بقى ميه".. جدة وأبنائها يعرضون أطفال شقيقتهم للبيع بـ80ألف جنيه بالمعادى

السبت، 27 أبريل 2019 01:26 م
"الدم بقى ميه".. جدة وأبنائها يعرضون أطفال شقيقتهم للبيع بـ80ألف جنيه بالمعادى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بعرض أطفال شقيقتهم للبيع لسمسار أعضاء بشرية بالمعادى، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين هم "محمود حسن "، و شقيقه "علي حسن "، عامل، ووالدتهما "نادية عبد الرحمن"، ربة منزل.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول والثانى  كونهما خالا المجنى عليهمان والمتهمة الثالثة جدتهما للأم، قاموا بعرض  الطفل "على عمر" والطفلة " منة علي "  للبيع مقابل 50 ألف جنيه للطفلة، و30 ألف جنيه للطفل.

 


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