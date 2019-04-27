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"الدستورية العليا" تقضى بانقطاع سير الخصومة على دستورية قانون الطوارىء

السبت، 27 أبريل 2019 12:43 م
"الدستورية العليا" تقضى بانقطاع سير الخصومة على دستورية قانون الطوارىء المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 12 قضائية " دستورية" والمقامة سعيد رجب رمضان ضد دستورية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء.

وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، نظرا لوفاة المدعى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وامانة سر محمد ناجى عبد السميع.

 

 

 


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