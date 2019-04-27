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الحماية المدنية تسيطر على حريق بكول سنتر شركة كهرباء جنوب الدلتا ( تحديث )

السبت، 27 أبريل 2019 12:53 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق بكول سنتر شركة كهرباء جنوب الدلتا ( تحديث ) حريق - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب منذ قليل، بكول سنتر شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، وذلك دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 

وأكد أحد العاملين بشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه لم تقع أي اصابات فى الأرواح كما لم تقع خسائر فى المعلومات مشيرًا إلى أن جميع البيانات مؤمنة تمامًا.

وكان حريق اندلع منذ قليل، بشركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا نتيجة ماس كهربائى، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لأرجاء الشركة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بشركة جنوب الدلتا للكهرباء.


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