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الجيش العراقى ينتهى من تطهير منطقة وادى الشاى من عناصر "داعش"

السبت، 27 أبريل 2019 08:00 ص
الجيش العراقى ينتهى من تطهير منطقة وادى الشاى من عناصر "داعش" عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، انتهاء عملية تطهير وادى الشاى جنوب محافظة كركوك شمالى العراق، من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار الجهاز ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، اليوم (السبت) ، إلى نجاح العملية، من خلال قتل 16 إرهابيا من تنظيم داعش، وتدمير 21 مقرا ، و14 نفقا، فضلا عن العثور على مستودعين للأسلحة والمتفجرات.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق أطلق العملية فى الوادي، فجر أمس الأول الخميس، بإشراف قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

 


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تطهير منطقة وادى الشاى

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