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الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم

السبت، 27 أبريل 2019 12:42 م
الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية، 12 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تضمنت تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات. 
 
 
كان رئيس الوزراء، قد وافق على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بنى غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظة القاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية.
 
 
 
 

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