video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم توفر نماذح استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام

السبت، 27 أبريل 2019 02:37 م
التعليم توفر نماذح استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية لنظام التقويم للصف الأول الثانوى العام لمواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات باللغات الإنجليزية والفرنسية".

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم من الطلاب أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف قياس مستويات فهم نواتج التعلم ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التى كانت فى مجملها تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجاباتها بالكتاب.

وأوضحت الوزارة، أن أسلوب التحضير "المذاكرة" الأمثل يتلخص فى محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسى وكذلك المحتوى الإضافى الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى المقبلة سوف تبدأ 19 مايو المقبل إلكترونيًا.

وللاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الرابط التالى:

http://elearning.moe.gov.eg/sec/semester1/Grade1/pdf/Evaluation_Book_Ins.pdf?fbclid=IwAR0gsNSfWMxFyp77VlSsr42VKl5nOR3jfEIHRc0_g93ZA0ai5bUEGtxziko

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

التربية والتعليم

بنك المعرفة

اخبار اليوم

اخبار مصر

نماذج استرشادية

اخبار التعليم




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة