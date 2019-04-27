video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التجارة" توافق على التحقيق فى إغراق السوق بواردات "سلفونايتد فورمالهيد"

السبت، 27 أبريل 2019 12:37 م
"التجارة" توافق على التحقيق فى إغراق السوق بواردات "سلفونايتد فورمالهيد" عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد فورمالهيد(SNF) المصدرة من أو ذات منشأ روسيا والصين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 96 يوم 24 أبريل 2019، موافقة الوزير على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق، عقب تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من إحدى الشركات المحلية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 وتقديم المستندات المطلوبة التى تدعى فيها أن الواردات صنف سلفونايتد فورمالهيد(SNF) المصدرة من أو ذات منشأ روسيا والصين، وترد بأسعار مغرقة وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية.

وقبلت سلطة التحقيق فى قطاع المعالجات التجارية الشكوى بعد فحص دقة وكفاية البيانات التى ترد بها، وتم إخطار سفارة الصين وروسيا بالقاهرة بشأن قبول الشكوى.

وأشار القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن سلطة التحقيق عرضت تقريرها على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها لوزير الصناعة والتجارة باتخاذ بدء إجراءات التحقيق، وتم إجراء التحقيق فى الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 "فترة التحقيق فى جانب الإغراق"، فيما تم اتخاذ السنوات الميلادية 2016 وحتى 2018 كمدة لدراسة الضرر.

واستندت الشكوى، فى إدعاءها الإغراق على مقارنة أسعار التصدير للمنتج محل التحقيق من الصين وروسيا إلى مصر مع أسعار البيع بالسوق المحلة فى كلتا الدولتين عند نفس المستوى التجارى، وأسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها تزيد عن نسبة الـ 2 % من سعر التصدير (CIF)


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عمرو نصار: القطاع الخاص شريك فى تطوير المجتمع المدنى وتنفيذ التنمية المستدامة

رسوم الاغراق

مكافحة الاغراق

اخبار الاقتصاد

اغراق السوق

الواردات الصينية




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة