البنتاجون يدرس إرسال نحو 300 جندى إضافى إلى الحدود المكسيكية

واشنطن /أ ش أ/

قال مسؤولون، الجمعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ربما ترسل نحو 300 جندى إضافى إلى الحدود المكسيكية ليقوموا بأدوار تضعهم على اتصال بالمهاجرين، وذلك فى استثناء لسياسة ضد مثل هذا التواصل.

وأوضح المتحدث باسم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، تشارلز سمرز، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إنه يتوقع أن يوافق شاناهان على المقترح، الذى تم وضعه كاستجابة لدعوة من وزارة الأمن الداخلى من أجل الحصول على مزيد من مساعدة الجيش.

وأضاف سمرز إن المقترح محل بحث من شاناهان، وانه سيتضمن تعديل للسياسة الحالية بشأن منع أى اتصال مع المهاجرين وهو أمر ضرورى من أجل القيام بمهام تقديم الطعام والمساعدة القانونية والنقل.

ويوجد حاليا نحو 2900 جندى يعملون فى أدوار دعم لوزارة الأمن الداخلي، إضافة الى ألفين من قوات الحرس الوطني.