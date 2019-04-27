video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يقود زفة القيامة بعد انتهاء تمثيلية القيامة أهم طقوس العيد

السبت، 27 أبريل 2019 10:35 م
البابا تواضروس يقود زفة القيامة بعد انتهاء تمثيلية القيامة أهم طقوس العيد الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
سارة علام ووائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
قاد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، زفة القيامة بعدما،انتهت تمثيلية القيامة أهم طقوس قداس العيد
 
فى هذا الطقس تطفئ الكنيسة أنوارها وتؤدى طقوس دفن المسيح ثم قيامته التي تضاء لها الأنوار
 
بينما استقبل شعب الكنيسة زفة الشمامسة بالزغاريد وهم يحيون البابا تواضروس والاساقفة.
 
وتشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
 
فيما شهدت جميع الكنائس على مستوى محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد.
 
كذلك تم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس للكشف عن أى معادن، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين، وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة.
 
 
بدء قداس عيد القيامة (1)
بدء قداس عيد القيامة (2)
 
بدء قداس عيد القيامة (3)
 
بدء قداس عيد القيامة (4)
 
بدء قداس عيد القيامة (5)
 
بدء قداس عيد القيامة (6)
 
بدء قداس عيد القيامة (7)
 
بدء قداس عيد القيامة (8)
 
بدء قداس عيد القيامة (9)
 
بدء قداس عيد القيامة (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعب الكنيسة يستقبل البابا تواضروس بالزغاريد وعلم مصر بقداس عيد القيامة

وزيرة الصحة ومصطفى بكرى يشاركان بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية

الكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس

قداس عيد القيامة

مندوب عن رئيس الجمهورية

عيد القيامة




لا تفوتك
السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة