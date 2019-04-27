البابا تواضروس يشكر وزارة الداخلية على تأمين صلوات عيد القيامة اليوم

سارة علام – وائل ربيعى – إبراهيم سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شعب الكنيسة بعيد القيامة المجيد، شكرا خاصا لقوات الشرطة على مجهودهم فى تأمين الصلاة اليوم بقداس عيد القيامة المجيد، كما شكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة.



وأضاف قداسة البابا، بعظته اليوم، خلال ترأسه قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن هذا العيد يأتى بعد فترة صوم كبيرة 55 يوما، ثم أسبوع الآلام وهو الأسبوع الماضى وهذا الأسبوع يمثل الآلام التى تعرض لها السيد المسيح، قائلا: "نعيش معه فى صلوات طويلة تزداد فى الأيام الأخيرة الجمعة والسبت والأحد".



