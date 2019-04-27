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الإحصاء: 7136 حالة إصابة فى العمل خلال النصف الأول من 2018

السبت، 27 أبريل 2019 10:53 ص
الإحصاء: 7136 حالة إصابة فى العمل خلال النصف الأول من 2018 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل بلغ 7136 حالة خلال النصف الأول من عام 2018، جاء منها 794 حالة إصابة بنسبة 11.1% بالقطاع الحكومى، و3400 حالة إصابة بالقطاع العام/ الأعمال العام، بنسبة 47.6%، فيما بلغ العدد بالقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر)، 2781 حالة إصابة بنسبة 39%. 

يأتى إعلان جهاز الإحصاء لتلك المؤشرات، فى إطار الاحتفال باليوم  العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل، والذى يحتفل به فى 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذى ربطته الحركة النقابية فى العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذى أقرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليداً لذكرى العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا بإصابات مهنية.

كما يهدف الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل، للتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، لتوفير بيئة العمل الصحية، وقد جاء احتفال هذا العام تحت شعار السلامة والصحة ومستقبل العمل".

وبمناسبة هذا الاحتفال أعلن جهاز الإحصاء عددا آخر من المؤشرات حول إصابات العمل خلال النصف الأول من العام الماضى، وقد جاءت كالتالى:

- بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل للذكور 6520 حالة بنسبة 91,4%، مقابل 616 حالة  للإناث بنسبة 8,6%، من إجمالى عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2018.

- استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل، حيث بلغت نسبته 62.9%، تلاه نشاط النقل والتخزين بنسبة 9.1% من إجمالى عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2018.

- بلغـت أعلى نسبة لحـالات إصابات العمل فى مهنة الفنيون ومساعدو الأخصائيين 39%، تلاها مهنة الحرفيين ومن إليهم بنسبة 16.8% من إجمالى عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2018.

- بلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل فى (سقوط الأشخاص) 31.6%، تلاها (الخطأ أو التصادم بأشياء) بنسبة 27.8% من إجمالى عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2018.

- بلغت نسب حالات الشفاء بدون عجز  77.6% من إجمالى عدد حالات الإصابة.

- بلغت نسب حالات تحت العلاج 20.7% من إجمالى عدد حالات الإصابة.

- بلغ نسب حالات شفاء بعجز 1,2% من إجمالى عدد حالات الإصابة.

- بلغت نسب حالات الوفاة 0.5% من إجمالى عدد حالات الإصابة.


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