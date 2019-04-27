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الأقباط يحتفلون بـ"سبت الفرح".. والحجاج يشهدون ظهور النور المقدس بالقدس

السبت، 27 أبريل 2019 10:54 ص
الأقباط يحتفلون بـ"سبت الفرح".. والحجاج يشهدون ظهور النور المقدس بالقدس احتفالات سبت النور - أرشيفية
كتبت سارة علام
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يحتفل ملايين الأقباط الشرقيين اليوم، بسبت النور أو سبت الفرح، حيث تشهد كنيسة القيامة بالقدس، ظهور النور المقدس من قبر المسيح، وسط حضور آلاف الحجاج الذين جاءوا لحضور هذا الحدث من كل أنحاء العالم يسمى سبت النور أيضًا بسبت أبو غلمسيس "أبوغلمسيس أو أبوغلامسيس هى كلمة (أبوكالسيس - أبو كلبسيس) اليونانية، ومعناها (سفر الرؤيا)، وتطلق اصطلاحاً على ليلة سبت الفرح (سبت النور) التى يقرأ فيها سفر الرؤيا كله.

ترتيب سبت الفرح:

1- عند نهاية قراءة المئة والخمسين مزمورا يلبس الكهنة ملابس الخدمة، وتوقد الشموع ويرتلون هلليلويا معنها "سبحوا".

2- يتجه الكاهن نحو الشرق، ويقرأ المزمور المائة والواحد والخمسين قبطيا، ثم يفسر عربيا، وعند نهاية تفسير المزمور يرتل الكهنة والشمامسة بالناقوس وهم طائفون الكنيسة.

3- يتم الاحتفال به فى حوالى الـ11 مساءً من ليلة "سبت النور"، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت.

 


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