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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 27 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 17 32 
شبين الكوم 16 31 
طنطا 15 31 
دمنهور 14 29 
الإسكندرية 16 27 
بلطيم 15 24 
مطروح 14 26 
السلوم 17 33 
سيوة 18 38 
بورسعيد 16 24 
دمياط 16 24 
الزقازيق 15 31 
الإسماعيلية 15 31 
السويس 16 30 
العريش 12 26 
رفح 13 25 
رأس سدر 24 34 
نخل 11 32 
نويبع 21 30 
طابا 16 29 
كاترين 10 25 
الطور 20 27 
شرم الشيخ 23 31 
الغردقة 22 32 
مرسى علم 25 32 
الفيوم 17 33 
بني سويف 17 33 
المنيا 17 35 
أسيوط 16 35 
سوهاج 20 36 
قنا 21 37 
الأقصر 20 37 
أسوان 22 37 
أبوسمبل 21 36 
الوادى الجديد 23 36 
شلاتين 22 31 
أبو رماد 21 30 
حلايب 23 28 
رأس حدربة 22 28 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية 

 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 26 38 
المدينة 21 32 
الرياض 19 28 
المنامة 23 28 
أبوظبى 24 31 
الدوحة 23 30 
الكويت 21 31 
دمشق 10 25 
بيروت 16 24 
عمان 12 25 
القدس 12 24 
غزة 15 24 
بغداد 15 31 
مسقط 27 30 
صنعاء 10 28 
الخرطوم 25 42 
طرابلس 14 22 
تونس 12 22 
الجزائر 10 17 
الرباط 13 24 
نواكشوط 22 36 
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم 

 

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 08 22 
أسطنبول 10 21 
إسلام آباد 19 34 
نيودلهي 27 42 
جاكرتا 25 32 
بكين 09 20 
كوالامبور 25 34 
طوكيو 07 14 
أثينا 14 24 
روما 08 21 
باريس 07 15 
مدريد 05 18 
برلين 08 20 
لندن 07 13 
مونتريال 03 09 
موسكو 10 22 
نيويورك 09 17 
واشنطن 10 20 
 

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