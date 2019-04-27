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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 27 أبريل 2019 10:39 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد،  طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 

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