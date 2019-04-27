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استعدادت مكثفة لتوريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة

السبت، 27 أبريل 2019 01:51 م
استعدادت مكثفة لتوريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة صوامع القمح -ارشيفيه
البحيرة -ناصر جودة
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 اكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لاستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة  مشيرا إلى ان  المساحه المنزرعه بالقمح لهذا العام بلغت 372544 فدان عبارة ائتمان وإصلاح زراعى واستصلاح ، و إن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة  لإستلام القمح  33 شونه متمثلة فى 28 شون عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر  و 5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية وتبلغ طاقتها وقدرتها الإستيعابية 436740طن.
 
واوضح محافظ البحيرة  ان مديرية الزراعة  سجلت حتى اليوم حصاد 9380 فدان قمح  وتم توريد 57 طن حيث تم الحصاد لمساحة ( 500 فدان بمركز كوم حمادة -  ايتاى البارود 150 فدان -  شبراخيت 550 فدان -  الرحمانية 450 فدان - الدلنجات 3100 فدان - أبو المطامير 30 فدان - جناكليس 50 فدان - حوش عيسى 1300 فدان - المحمودية 2500 فدان - ادكو 150 فدان - وادى النطرون 600 فدان ) .
 
هذا وقد تم تحديد سعر القمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات النظافة، وتم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22,5 هو 655 جنية مصرى ودرجة 23 هو 670 جنية مصرى ودرجة 23,5 هو685 جنية مصرى.
 
ووجه محافظ البحيرة  بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام    
 
 

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