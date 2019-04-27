وأعلنت وزارة الطوارئ في المنطقة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - انتهاء عمليات البحث اليوم /السبت/ بعد العثور على جثامين عمال المناجم الـ 13 الذين كانوا مدرجين سابقا في عداد المفقودين كما تم استخراجهم من المنجم.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الانفجار قد وقع أول أمس /الخميس/ في منجم يقع بقرية بمنطقة /لوهانسكا/ شرقي البلاد، وتم تأكيد مقتل أربعة من عمال المناجم - آنذاك - فيما أدرج 13 آخرون في عداد المفقودين قبل أن يتم العثور عليهم اليوم.

يذكر أن المنجم أعيد تشغيله العام الماضي بعد توقف استمر منذ 2014 بسبب القتال في المنطقة.