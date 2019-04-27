ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز الميثان فى منجم للفحم شرقي أوكرانيا إلى 17 شخصا.
وأعلنت وزارة الطوارئ في المنطقة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - انتهاء عمليات البحث اليوم /السبت/ بعد العثور على جثامين عمال المناجم الـ 13 الذين كانوا مدرجين سابقا في عداد المفقودين كما تم استخراجهم من المنجم.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الانفجار قد وقع أول أمس /الخميس/ في منجم يقع بقرية بمنطقة /لوهانسكا/ شرقي البلاد، وتم تأكيد مقتل أربعة من عمال المناجم - آنذاك - فيما أدرج 13 آخرون في عداد المفقودين قبل أن يتم العثور عليهم اليوم.
يذكر أن المنجم أعيد تشغيله العام الماضي بعد توقف استمر منذ 2014 بسبب القتال في المنطقة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة