وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ إن العمل لا يزال مستمرا للعثور على العمال الأربعة المفقودين.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا أمس الجمعة أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 13 آخرون في عداد المفقودين إثر انفجار غاز الميثان في منجم للفحم شرقي البلاد.

يذكر أن المنجم أعيد تشغيله العام الماضي بعد توقف استمر منذ 2014 بسبب القتال في المنطقة.