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إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

السبت، 27 أبريل 2019 12:13 م
إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج انقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز أخميم، بناحية قرية الحواويش دائرة المركز، وذلك أثناء محاولة السائق مفاداة إحدى الدراجات البخارية على الطريق.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة "طارق ا م ع" 24 سنة سمكرى سيارات، ويقيم بندر أخميم وحال مفاداته إحدى الدراجات البخارية أختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من "المشهدى م ع م" 57 سنة مهندس زراعى و"خيرية ص ى ص" 51 سنة ربة منزل، و "وائل ا م ع" 34 سنة موظف بالتربية والتعليم و "يوسف م ا م" 4 سنوات و "زياد م ا م" 5 سنوات، مستقلى السيارة ويقيمون بذات الناحية " بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى، وغادروها عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة عدا الأول والثالث وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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