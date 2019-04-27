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إحالة شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة للمحاكمة أمام الجنح

السبت، 27 أبريل 2019 11:05 ص
إحالة شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة للمحاكمة أمام الجنح محكمة - منصة
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة   سباك وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

اعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه للواقعة، وقال أنه شعر بملل من العلاقة الزوجية، فقرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" باسم مستعار "يوسف ومها" لاستقطاب راغبى المتعة، وإقامة حفلات جنسية مع أزواج آخرين، حيث تواصل مع عدد من راغبى المتعة، مشيرا إلى أنه حاول التوقف عن ممارسة الرزيلة ولكن زوجته رفضت، وقالت له أنها تعودت على ذلك.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.

انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة شبرا الخيمة، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، أرسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.

واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل "سباك"، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما، وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل.


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