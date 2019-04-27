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أندريه زكى: نشكر الرئيس على ما يبذله لترسيخ دعائم دولة المواطنة والمساواة

السبت، 27 أبريل 2019 09:13 م
أندريه زكى: نشكر الرئيس على ما يبذله لترسيخ دعائم دولة المواطنة والمساواة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب محمود راغب
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وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عدة رسائل شكر بمناسبة عيد القيامة، وذلك خلال كلمته منذ قليل بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.


وأضاف خلال كلمته قائلا: اسمَحوا لي بدايةً أنْ أو جهَ رسالةَ محبةٍ وتقديرٍ للرئيس عبدِّ الفتاح السيسي، رئيسِّ الجمهوريةِّ، على ما يبذُلُه من جهودٍ مضنيةٍ في سبيلِّ ترسيخِّ دعائمِّ دولةِّ المواطنةِّ والمساواةِّ، والمتمثلةْ في قرارِّ لجنةِّ توفيقِّ أوضاعِّ الكنائسِّ بتقنينِّ أوضاعِّ 159  كنيسةً ومبنى خدماتٍ وبيوت مؤتمراتٍ تابعة للطائفةِّ الإنجيليَّةِّ من إجمالي 894  كنيسةً ومبنى تمتِّ الموافقةُ على تقنينِّ أوضاعِّها لجميعِّ الطوائفِّ المسيحية في مصرْ، وإذ نث من ذلك ونقدِّ ره، نثقُ أنَّ ما ينجزُهُ الرئيسُ في هذَا المجالِّ سيُكتبُ في تاريخِّ وطنِّنَا بحروفٍ مضيئةٍ كمرحلةٍ فارقةٍ تنقلُ مِّصرَ إلى عهدٍ جديدْ.


وهنئُ زكى جموعَ الشعبِّ المصر ي بنتيجةِّ الاستفتاءِّ على التعديلاتِّ الدستوريةِّ، قائلا:  تُعدُّ خطوةً هامةً في سبيلِّ استكمالِّ مسيرةِّ التجديدِّ والتغييرِّ والتطويرِّ، متمنيًا لمصرَنا دوامَ التقدُّمِّ والازدهارِّ.


وأضاف: أهنئُ أيضًا إخوتي المسلمين في ك ل مكانٍ بقُربِّ حلولِّ شهرِّ رمضانِّ الكريمِّ، أعادَه اللهُ على مِّصرَنا الغاليةِّ بالخيرِّ، ونشكر أيضًا الرئيس لتهنئته لنا وإيفاده الأستاذ كريم الديواني  أمين رئاسة الجمهورية ، للتهنئة بالعيد، وشكر خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أرسل لنا برقية تهنئة وأوفد عنه اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة، كما أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تهنئة الرقيقة لنا.


 


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