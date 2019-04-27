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أسعار العملات اليوم السبت 27-4-2019

السبت، 27 أبريل 2019 10:16 ص
أسعار العملات اليوم السبت 27-4-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 27-4-2019 طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية منها البنك الأهلى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.1 للشراء، 19.34 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ارتفعاعا طفيفا مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الإسترلينى" سعره 22.11 جنيه للشراء و22.32 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أول أمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا طبقاً لختام تعاملات الخميس، وسجل سعره الأهلى المصرى ، 56.26 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع.


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