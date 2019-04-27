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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام

السبت، 27 أبريل 2019 01:38 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 27 أبريل 2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 615 جنيها للجرام، مع عودة الذهب العالمى للصعود.

 

وصعد سعر الذهب عالميا بنسبة 0.81 % حيث صعدت الأوقية من 1278 دولار إلى 1286 دولارا منذ أمس الجمعة، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 21 سجل اليوم 615 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 527.25 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 702.75 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4920 جنيها

أوقية الذهب 1286 دولارا

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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