3 مايو.. الانعقاد الثالث للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، فى الانعقاد الثالث لها، يوم الجمعة، 3 مايو المقبل، وذلك بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بالأزبكية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، التصديق على محاضر الجمعيات العمومية السابقة العادية، وغير العادية، ومناقشة اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات جديد.

كما تناقش الجمعية العمومية المقترح المُقدم من لجنة التكافل بتعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعى، وتنمية موارد الصندوق، وما يستجد من أعمال.