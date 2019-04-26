وكيل زراعة الغربية: حصاد 28 ألف و300 فدان قمح منذ بداية الموسم

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن الحصاد بمحصول القمح بدأ من نصف إبريل الجارى، وقد وصلت المساحة المحصودة حتى اليوم 28300 فدان.

وكشف "عبدالجواد " فى بيان له، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية بوزارة الزراعة هى 134963فدان بالغربية، مضيفا أنه تم بدء التوريد لمحصول القمح حيث وصل 1715طن قمح.

يذكر أن عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح 2019 هى 25 شونة متمثلة فى 10 شون مطورة أسمنتية وعدد 3 صوامع و4 هناجر و8 شون ترابية "مراكز تجميع" وهذه الشون قدرتها الاستيعابية 193340طن، وبذلك تكون الشون كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها وهى 1 طن لكل فدان منزرع.

وأوضح أن القطاع الزراعى مسؤل كعضو عن تحديد نوعية الاقماح الموردة "محلي _مستورد"، ضمن اللجنة المشكلة مع قطاع التموين والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مديرالموقع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وتم تحديد سعرالقمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات النظافة فقد أعلن أن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 655 جنيه مصرى ودرجة 23 هو 670 جنيه مصرى ودرجة 23.5 هو 685 جنيه مصرى.