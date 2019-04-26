وسائل إعلام مغربية رسمية: تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها

الرباط ) أ ش أ (

تحطمت طائرة مروحية تابعة للجيش المغربي في منطقة تيشلا جنوبي البلاد اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها المكون من 3 عسكريين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن مصادر اعلامية مغربية رسمية قولها إن العسكريين القتيلين هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي.

وأصيب في الحادث أيضا بحسب المصادر عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة ، وقالت المصادر إنه تم فتح التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وفي يناير الماضي تحطمت طائرة عسكرية في المغرب من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطل تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا.

وتضم القوات المغربية حوالى 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3.5 مليار دولار حسب الموقع الإلكتروني المتخصص "جلوبال فاير باور