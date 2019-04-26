وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

كتب محمود راغب

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث حالة وفاة الشاب "محمد .أ . ع" من محافظة الشرقية، إثر أزمة قلبية، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث الملف التأميني للشاب ومدي استحقاق أسرته للمعاش.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، يقوم حاليا بمراجعة هيئة التأمينات الإيطالية، لمعرفة ما إذ كان المواطن المتوفي كان يقوم بدفع الأقساط التأمينية من عدمه، وفي حالة الانتظام في سداد هذه الاقساط سيتم تحديد المعاش ، وفي حالة عدم الانتظام في السداد فإن الأسرة تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة ويتم تحدد قيمتها بعد ذلك .



وأشار المستشار العمالي إلي أن الشاب المتوفي كان نموذج مشرف بخدماته للجالية المصرية بإيطاليا .



