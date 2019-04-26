video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

الجمعة، 26 أبريل 2019 09:53 ص
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث حالة وفاة الشاب "محمد .أ . ع" من محافظة الشرقية، إثر أزمة قلبية، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث الملف التأميني للشاب ومدي استحقاق أسرته للمعاش.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، يقوم حاليا بمراجعة هيئة التأمينات الإيطالية، لمعرفة ما إذ كان المواطن المتوفي كان يقوم بدفع الأقساط التأمينية من عدمه،  وفي حالة الانتظام في سداد هذه الاقساط سيتم تحديد المعاش ، وفي حالة عدم الانتظام في السداد فإن الأسرة تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة ويتم  تحدد قيمتها بعد ذلك .

وأشار المستشار العمالي إلي أن الشاب المتوفي كان نموذج مشرف بخدماته للجالية المصرية بإيطاليا .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة تنجح فى تحصيل نصف مليون جنيه مستحقات عامل بالسعودية

القوى العاملة تتابع إجراءات تنفيذ إجازة 25 أبريل بالمنشآت والمصانع

القوى العاملة

مستحقات مصري

إيطاليا

تامينات

محمد سعفان




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة