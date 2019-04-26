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وزير القوى العاملة: صرف 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:09 ص
وزير القوى العاملة: صرف 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 حتى نهاية مارس 2019.

جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس، فى اجتماعه، الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل.

وقام الوزير بتشكيل لجنة يتم من خلالها وضع مجموعة من الأفكار، التى تنبثق منها الرؤى الجديدة نحو تطوير ودعم الصندوق بصورة أكبر، وتحقيق مظلة أوسع وأشمل للعمال، من خلال حَوْكَمَة هذه الأفكار وبلورتها خاصة فى آلية الصرف.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

 


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