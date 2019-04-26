وزير الصناعة يبحث مع 3 شركات صينية الاستثمار فى الزجاج والسيارات والجلود

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، شملت مجالات إنتاج الزجاج والسيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية.

تأتى هذه الاجتماعات فى مستهل زيارة الوزير للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى"، والتى تعقد خلال الفترة من 26 وحتى 27 إبريل الجارى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة، حضر اللقاءات الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.

وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الصين تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر على المستويين التجارى والاستثمارى، وهو الأمر الذى تسعى حكومتى البلدين لتنميته وتطويره من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من الجانبين للتوسع فى إقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.



وزير الصناعة ومسئولو شركات صينية

وشملت لقاءات الوزير لقاءً مع شركة Xinyi للزجاج والمتخصصة فى إنتاج الألواح الزجاجية ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار دولار، كما يبلغ حجم أرباح الشركة السنوى 1.3 مليار دولار، وللشركة استثمارات خارجية فى كل من ماليزيا والفلبين وتايوان وبولندا بقيم تتراوح من 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لكل دولة وفقاً للمراحل الاستثمارية.

وتقوم الشركة بإنتاج 3 منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم فى كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23 % من حجم الإنتاج العالمى فى هذا المجال، والزجاج المستخدم فى العقارات والمبانى، وخاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة فى توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طن يومياً حوالى 35 % من الإنتاج العالمى من الألواح الشمسية.

وأشاد مسئولو الشركة بالمناخ الاستثمارى المستقر فى مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها فى موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثمارى متكامل فى مجال صناعة الزجاج ( المسطح – السيارات - الألواح الزجاجية)، قائم على تغطية السوق المحلى وكذا التصدير للسوق الأوروبى والإفريقى .



جانب من لقاءات وزير الصناعة مع شركات صينية كبرى

وفى هذا الإطار، أكد المهندس عمرو نصار حرص وزارة التجارة والصناعة، بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة على تنمية صناعة الزجاج فى مصر لعدة أسباب من أهمها؛ دخول هذه الصناعة فى صناعة مكونات السيارات مما يساعد على رفع نسبة المكون المحلى فى قطاع صناعة السيارات، علما أن عدد من الشركات العاملة فى مصر فى مجال تجميع السيارات تقوم بشراء المكونات المحلية لتعويض نسبة المكون المحلى المطلوبة، وبالتالى فالطلب على زجاج السيارات متواجد بالفعل فى السوق المصرى.

وأضاف أن الحكومة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء عدد من المدن الذكية والتى ستشمل مبانى ذات واجهات زجاجية ، وبالتالى فهناك طلب متوقع على الزجاج المسطح، ووجود عدد من محطات الطاقة الشمسية فى مصر وأهمها مشروع بنبان بأسوان، والذى يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.



عمرو نصار ومسئولى شركات صينية

وتابع أن توافر المقومات الرئيسية لهذه الصناعة بمصر مثل رماد الصودا والسيليكا، والغاز الطبيعى، وهو ما يسهم فى خلق ميزة تنافسية فى هذه الصناعة.

وأشار الوزير، إلى أن الشركة قد قدمت بعض الاستفسارات حول الحوافز التى من الممكن أن تقدمها الحكومة المصرية للشركة حال اتخاذ قرار الاستثمار، أهمها فيما يخص أرض المشروع وتوفير تدفق للغاز الطبيعى بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإيفاد وفد فنى لمصر خلال شهر مايو المقبل للاجتماع بالجهات المعنية وتقييم الوضع بشكل مفصل.

كما التقى وزير التجارة والصناعة بمسئولى شركة Hanteng Auto International، وهى شركة صينية ناشئة تعمل فى مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية فى اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية فى مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين، وشارك فى اللقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة.

وأكد نصار، سعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فى مصر وبصفة خاصة السيارات الكهربائية، حيث تقدم الحكومة دعم كامل للاستثمار فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تغطية السوق المحلى، بل التصدير للأسواق العربية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية .

وأوضح مسئولو الشركة، عن اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصرى من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع، مشيرين إلى أن الشركة لديها خطط كذلك لتصنيع عدد من مكونات السيارات الكهربائية مثل البطارية وأجزاء المحرك الكهربائى، مع التأكيد أن كافة منتجات الشركة تتطابق والمواصفات والمعايير الأوروبية.

ورحب وزير التجارة والصناعة بتوجه الشركة نحو السوق المصرى، مؤكدا على اهتمام الحكومة المصرية بنقل تكنولوجيا الإنتاج المتطورة للسوق المصري، مع التأكيد على أهمية أن يتضمن عرض الشركة نموذج عمل واضح يشتمل على خطة تسويقية جيدة تعتمد بالأساس على التصدير للسوق الأوروبى وهو ما أيدته الشركة والفريق التراس، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من ممثلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والشركة لوضع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع .

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع مسئولى شركةHUAJIAN للصناعات الجلدية والتى تعد أحد أهم الشركات الصينية المُتخصصة فى مجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة ثلاث مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان فى الصين والثالثة فى منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan أحد أهم الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جدياً الاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة الروبيكى.

وأوضح نصار أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا لمباحثاته مع الشركة أثناء زيارتها للقاهرة خلال شهر إبريل الجاري، والتى شملت أيضا لقاء ممثلو الشركة برئيس مجلس الوزراء، كما قاموا بزيارة مشروع الروبيكى، لافتاً إلى أن اللقاء قد تناول الحوافز والتسهيلات التى من الممكن أن تقدمها الحكومة المصرية للمشروع، حيث أعربت الشركة عن رغبتها الحصول على أرض بسعر منخفض، وذلك على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع بشكل مبدئى .

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إقامة مثل هذا المشروع فى مدينة الجلود بالروبيكى هو تصنيع الجلود التى يتم إنتاجها هناك مما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصرى ويؤدى إلى تشغيل مزيد من الأيدى العاملة، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركة لبدء مشروعها مع بداية العام القادم، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية فى مصر بدعم مثل هذه النوعية من المشروعات والتى تسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة لإنتاج المصنوعات الجلدية والتصدير للسوق الخارجى .