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وزير الأوقاف: ترجمة خطبة "عوامل بناء الدول" إلى 15 لغة إضافة إلى الإشارة

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:01 ص
وزير الأوقاف: ترجمة خطبة "عوامل بناء الدول" إلى 15 لغة إضافة إلى الإشارة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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 قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

 وأكد أن موضوع خطبة الجمعة حول عوامل بناء الدول يتناول أمرًا فى غاية الأهمية، لأن حب الوطن والدفاع عنه، والعمل على تقدمه وازدهاره، والسعي الجاد لبنائه، والعمل على رقيِّه ورفعته، ركن أساس في بناء الدول؛ ولا يتأتى هذا إلا من خلال شعور الإنسان بانتمائه الحقيقي لوطنه؛ لذا فإن قضية الوعى بقيمة الوطن، وبمشروعية الدولة الوطنية ، وضرورة دعم صمودها، والعمل على رقيها وتقدمها، أحد أهم المرتكزات لبناء الدولة القوية، وأحد أهم دعائم الولاءِ والانتماءِ للوطن والحفاظ على مقدراته وكل ذرة من ثراه النّدِى، باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وخمس عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة.

 


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