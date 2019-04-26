واشنطن:خامنئى يتمتع بثروة 200 مليار دولار وتؤكد: فاسد ويقوم بتجويع شعبه

كتب محمد جمال و وكالات

اتهمت السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئى ونظامه بالفساد وتجويع الشعب الإيرانى.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية أمس الخميس "يستشرى الفساد فى جميع مفاصل النظام الإيرانى، بدءا من القمة".

وأضافت: "ممتلكات مرشد النظام على خامنئى وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادى المزرى الذى وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالى".



خامنئى

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب إدارة ترامب العام الماضى من الاتفاق النووى مع طهران، وإعادة فرض العقوبات عليها.

وقال الممثل الأمريكى الخاص للشئون الإيرانية برايان هوكن، أمس الخميس، أإن العقوبات التى فرضتها واشنطن حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.