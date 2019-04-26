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نقل 15 حالة من مستشفى مطوبس المركزى لمستشفيات مجاورة لانقطاع الكهرباء

الجمعة، 26 أبريل 2019 10:35 ص
نقل 15 حالة من مستشفى مطوبس المركزى لمستشفيات مجاورة لانقطاع الكهرباء الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
فريق المحافظات
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نقلت سيارات الإسعاف 15 حالة من مستشفى مطوبس المركزى التابعة لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، منهم أطفال فى الحضانة بسبب ماس كهربائى أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى.

وانتقلت الحماية المدنية ونسرين النحاس نائب رئيس مدينة مطوبس، وتابع اللواء عصام رصاص، رئيس مدينة مطوبس، نقل سيارات الإسعاف للمرضى، بإشراف الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف 15 حالة لمستشفيات خاصة مجاورة عقب انقطاع التيار الكهربائى لحدوث ماس كهربائى، ولا توجد خسائر فى الأرواح.

وأكدت نسرين النحاس، لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد خسائر فى الأرواح وأن ماسا كهربائيا أدى لانقطاع التيار الكهربائى، ما استوجب نقل المرضى للمستشفيات القريبة، مشيرة إلى أن الكابل الأرضى الذى خلف المستشفى قريب من الديزل، ما أدى لحدوث ماس كهربائى، وتم توفير مولد كهربائى، وتم إعادة الكهرباء للمستشفى والأمور مستقرة.


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