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مياه الأقصر تجرى عملية غسيل وتعقيم خزانات مرشح الظهير الصحراوى بقامولا

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:05 م
مياه الأقصر تجرى عملية غسيل وتعقيم خزانات مرشح الظهير الصحراوى بقامولا غسيل خزانات المياه بقمولا بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أجرى فنى إدارة القرنة التابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عمليات غسيل وتطهير لمرشح الظهير الصحراوى بالقبلى قمولا شملت الحاويات والخزان وذلك إستعداد لدخول فصل الصيف.

وجاءت الأعمال بناءاً على تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ببدء خطة الشركة لعمليات غسيل وتطهير المحطات وشبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر إستعداداً لدخول فصل الصيف، ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتم التنفيذ بإشراف مصطفى محمد أحمد مدير إدارة القرنة.

 

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