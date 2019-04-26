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موسكو: منح الجنسية الروسية لسكان دونباس بأوكرانيا ليس انتهاكًا لاتفاقيات مينسك

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:00 ص
موسكو: منح الجنسية الروسية لسكان دونباس بأوكرانيا ليس انتهاكًا لاتفاقيات مينسك فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
نيويورك أ ش أ
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الخميس، أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقة دونباس بشرق أوكرانيا لا يتعارض مع بنود اتفاقيات مينسك حول التسوية وليس انتهاكًا للاتفاقية كما تردد بعض الدول الغربية.

وأضاف نيبينزيا - خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن منح الجوازات الروسية فى دونباس لا يهدد الأمن والسلام، وأنه لا يوجد هناك أى أساس للاعتقاد بأن هذا القرار مرتبط بحدث معين أو يعتبر "إشارة" إلى أحد.

وأكد نيبينزيا أن روسيا من خلال مبادرتها تستجيب لرغبة العديد من المواطنين الأوكرانيين فى دونباس، قائلاً : "نحن لا نجعلهم مواطنين روس قسرًا، وهم يسعون إلى ذلك بأنفسهم. ونحن فقط نتيح لهم هذه الإمكانية ونقوم بتسهيل هذه العملية".

كما شدد المندوب الروسى على أن منح الجنسية الروسية لا يعنى إسقاط الجنسية الأوكرانية عن هؤلاء السكان، مشيرًا إلى أن سكان دونباس سيقررون بأنفسهم إن كانت هذه الفرصة لصالحهم أم لا.

ولفت إلى أن هناك ما مجموعه 2.3 مليون مواطن أوكرانى يقيمون فى روسيا، وطلب أكثر من 334 ألفًا منهم الجنسية الروسية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال نيبينزيا : "إننا لا نتدخل فى الشؤون الداخلية (لأوكرانيا) ولا نقوم بـ(العدوان الزاحف)، ما نقوم به هو فقط تقديم إمكانية للسكان لحل مشاكلهم الحيوية بشكل جذري، لأن سلطات كييف ترفض حل هذه المشاكل".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع فى وقت سابق مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك بمنطقة دونباس شرقى أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو لا تسعى لخلق أى مشاكل لأوكرانيا.


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