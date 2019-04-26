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مورجان ستانلى يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.1%

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:08 م
مورجان ستانلى يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.1% الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
نيويورك – رويترز
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قال خبراء اقتصاديون ببنك مورجان ستانلى، اليوم الجمعة، إن نمو الاقتصاد الأمريكى يسير بوتيرة تبلغ 1.1% فى الربع الثانى من العام مع توقعات بأن تتراجع المكاسب فى الصادرات والمخزونات المسجلة فى الربع الأول.
 
وأضاف الخبراء ، فى مذكرة بحثية "توقعاتنا الأولية للنمو فى الربع الثانى تشير إلى تراجعات كبيرة فى صافى الصادرات والمخزونات بعد مساهماتهما فى الربع الأول".
 
وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى وقت سابق اليوم إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بمعدل سنوى بلغ 3.2 % فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى مدفوعا بانخفاض العجز التجارى وأكبر تراكم للبضائع غير المباعة منذ 2015.
 
 

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