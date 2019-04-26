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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: تركيا تعامل الصحفيين كإرهابيين

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:06 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: تركيا تعامل الصحفيين كإرهابيين رجب طيب أردوغان
فيينا (أ ش أ)
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 اتهمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي السلطات التركية بالتعامل مع الصحفيين كإرهابيين ومع الصحافة كنشاط إجرامي.

وذكر بيان أصدرته المنظمة الأوروبية اليوم الجمعة من مقرها في فيينا أن تركيا أصدرت أحكاما بالسجن ضد صحفيين سابقين في صحيفة "جمهوريات" مطالبة بسرعة الغاء هذه الاحكام والافراج عن الصحفيين فورا.

وأشارت المنظمة الأوروبية -في بيانها- إلى أنها على استعداد لمساعدة تركيا في مراجعة وتغيير أجزاء من تشريعاتها وخاصة قانون مكافحة الإرهاب الذي يستخدم على نطاق واسع لسجن الصحفيين في البلاد.

ونوه البيان إلى تصريح ممثل منظمة الأمن والتعاون الاوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديزيير بأنه شعر بالفزع إزاء هذا القراربعودة صحفيين الى السجن بعد انتهاء فترة عقوبتهم مشيرا الى أن هذا الامر يعد نكسة رهيبة ويؤكد المضايقات المستمرة ضد الصحفيين في تركيا.

وأكد البيان أن هذا الامر مثير للقلق خاصة بعد إطلاق سراح العديد من صحفيي "جمهوريات" من الاحتجاز في الأشهر الماضية وقد أثبتت المحاكمة أن اتهام الصحفيين بممارسة الإرهاب لا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه المحاكمة الجنائية ضد العاملين في مجال الإعلام نكسة لحرية التعبير في البلاد.

 

 

 


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