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الجمعة، 26 أبريل 2019 06:18 م
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مقتل وإصابة شخصين في حادثي طعن منفصلين بأستراليا

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:45 م
مقتل وإصابة شخصين في حادثي طعن منفصلين بأستراليا حادث طعن
كانبيرا )أ ش أ(
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 لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما، اليوم الجمعة، لحادثي طعن منفصلين في مدينة "ملبورن" الأسترالية.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) عن شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية قولها إن القتيل تعرض للطعن في إحدى الحدائق بمنطقة "ساوث يارا" في مدينة "ملبورن"، مشيرة إلى أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

وأضافت الشبكة أن المصاب تعرض للطعن في أحد الشوارع بمنطقة "ريزرفوار" من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار عقب ارتكابه الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات حيث يرقد في حالة خطيرة.

 

 


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