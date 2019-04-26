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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطوخ

الجمعة، 26 أبريل 2019 11:22 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطوخ جثه - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بطوخ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، من الأهالى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابان أمام عزبة الشرق الأوسط إتجاه بلتان دائرة المركز .

انتقل المقدم أحمد سامى رئيس المباحث، بالفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة ناريه قيادة "ا ع م" 16 عام طالب متوفى، وبرفقته "م ص م" 17 عام طالب مصاب، تم نقله لمستشفى بنها العام وحجزه للعلاج ولا يمكن إستجوابه، ودراجة ناريه أخرى قيادة "أ ع أ" 18 عام طالب مصاب، وتم نقله لمستشفى بنها العام.

بالمعاينة تبين إنه أثناء سير قائد الدراجة الناريه الأولى بالطريق فوجئ بمركبة التروسيكل أمامه بالمواجهة فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها .

بسؤال شقيق المتوفى "ى ع م" 22 عاما سباك، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه نتيجة إصابته المشار إليها .

نتج عن الحادث تلفيات بالدراجتين الناريتين وتم التحفظ عليهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10008 جنح مركز طوخ لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامه صرحت بدفن الجثه.

 

 


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