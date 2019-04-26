مصرع سائق وإصابة 2 فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

لقى سائق مصرعه وأصيب إثنين أخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأقليمى فى القليوبية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه إشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الطريق الأقليمى القادم من المنوفية إتجاه الشرقية قبل نزله الطريق الزراعى.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين إنه أثناء سير السياره رقم 73514 منوفية ربع نقل محملة بعدد (2 ) فنطاس لبن قيادة "ن ع أ" 45 سنة سائق، ومقيم مركز منوف، المنوفية مصاب (كدمات وسحجات بالجسم) وتم نقلة لمستشفى قويسنا العام بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بسقوط الإطار الاحتياطى للسيارة قيادته من الصندوق الخلفى ولدى محاولة قائد السيارة رقم 9034 نقل دقهلية ماركة جامبو محملة بخلايا نحل قيادة "أ م م" 49 سنة، سائق ومقيم دماص - ميت غمر دقهلية مصاب (نزيف بالمخ) وتوفى، أثناء محاولة إسعافه وبرفقته "خ ع م" 35 سنة عامل ومقيم بنى مزار – المنيا مصاب ( كدمات وسحجات متفرقة بالجسم) وتم نقلة لمستشفى بنها العام، مفاداته اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة الأولى من الجانب الأيمن، ثم إصطدم بالحاجز الخرسانى الأوسط للطريق .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره إن الوفاه نتيجة نزيف بالمخ وهبوط بالدورة الدموية، ونتج عن الحادث تلفيات بالسيارتين وتم التحفظ عليهما.

بسؤال شقيق المتوفى "ب م م" 50 سنة سائق أيد مضمون ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10191 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.