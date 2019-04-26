مصرع سائق وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت عزبة البكاتوشى بالإسكندرية مشاجرة بين 4 أشخاص أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك لقيام أحدهم بتناول فاكهة بدون دفع ثمنها.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وجود مشاجرة ومتوفى بعزبة البكاتوشى، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين كل من "رمضان.أ.ع.ز" 44 عاما، سائق، وشقيقيه "عمرو.أ.ع.ز" 27 عاما، فكهانى، "محمود.أ.ع.ز" 23 عاما، فكهانى، جميعهم مقيمين بعزبة البكاتوشى.

وطرف ثان كل من "سليمان.ح.ع.ح" وشهرته "سليمان الجزار"، 33 عاما، عاطل، له معلومات جنائية"سرقة- ضرب- تشرد"، و"إبراهيم.أ.إ.م" وشهرته "إبراهيم حلاوة"، عاطل، 33 عاما، له معلومات جنائية "مطواة – سرقة"، و"إسلام.أ.إ.م" وشهرته "إسلام حلاوة" مواليد 30 عاما، له معلومات جنائية"طرب- اتلاف – مطواة"، و"إيهاب.ح.ع.ح" 39 عاما، عامل بورشة.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام الطرف الثاني بتناول عدة ثمرات من الموز والتفاح من عربة فاكهة يملكها الطرف الثانى ورفض دفع ثمنها، وتطورت المشادة بين الطرفين إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي علي أصحاب عربة الفاكهة بالشوم، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.

ألقى القبض على طرفى المشاجرة واعترفا في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.