مسئول روسى يرجح عودة الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ أكتوبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

صرح نائب رئيس الاتحاد الروسى لصناعة السياحة، يورى برزيكين، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، بأن الرحلات الجوية السياحية إلى الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف فى أكتوبر المقبل.

وأشار المسؤول الروسى - بحسب روسيا اليوم - إلى أن إعادة الطيران يمكن أن تصادف افتتاح الموسم السياحى الذي يبدأ في آخر الخريف.

وأضاف قائلا إن عودة مصر إلى السوق السياحية ستزيد من التنافس فى السوق، وترخّص الجولات السياحية إلى كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية وعودة الغردقة وشرم الشيخ إلى السوق، سيؤثر مباشرة على أسعار الجولات السياحية في المنتجعات.

وأكد متحدث فى السفارة المصرية فى موسكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن مصر نفذت كل الشروط التى طرحتها الأجهزة الأمنية الروسية وتنتظر، شأنها شأن صناعة السياحة كلها، نتائج التفتيش.

كما أكدت مصادر للصحيفة فى صناعة الطيران المصرية أن لجنة التفتيش الروسية أعربت عن رضاها عن الأوضاع الأمنية فى مطارات سيناء المصرية.