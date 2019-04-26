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مرفق إسعاف كفر الشيخ : إلغاء إجازات الأطباء والدفع بـ 100سيارة مجهزة لشم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 02:06 م
مرفق إسعاف كفر الشيخ : إلغاء إجازات الأطباء والدفع بـ 100سيارة مجهزة لشم النسيم الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ
كفر الشيخ – فريق المحافظات
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أعلن  مرفق إسعاف محافظة كفر الشيخ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة فروعه بالمراكز الإدارية، استعداداً لاحتفالات شم النسيم، وسيتم الدفع بـ100سيارة إسعاف لتأمين الطرق، والحدائق ومصيف بلطيم، ومواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وتتركز سيارات الإسعاف بكافة المناطق، خاصة 9 أماكن "كفر الشيخ ،فوه، مطوبس، دسوق، الحامول، بيلا، مصيف بلطيم، بلطيم، الطريق الدولى الساحلى".

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن المرفق استعد للإحتفال بيوم شم النسيم، بإلغاء الأجازات وبـ 100سيارة إسعاف مجهزة، وستنتشر أمام الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، ومنها "حدائق صنعاء وأحمد زويل بكفر الشيخ، وبحديقة الأسرة والطفولة بدسوق ، وحديقة العائلات بفوه، وبحدائق أدفينا بمطوبس ، وبطول شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم".

وأضاف الجنزورى  لـ"اليوم السابع"، أنه ستتواجد سيارات الاسعاف بالطريق الدولى الساحلى وروافده، وتلك السيارات مجهزة بأحدث الوسائل، كما أن طاقم الاسعاف مدرب على التعامل مع الحالات المرضية، ويتم نقل حالات المصابين وحالات التسمم إن وجدت لإقرب مستشفى.

 

 


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