مدير أمن المنوفية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالسادات.. صور

كتب فريق المحافظات

أجرى اللواء سمير أبو زامل، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة مفاجئة على الخدمات الأمنية بنطاق مركز ومدينة السادات، حيث قام بالمرور على إدارة الترحيلات ووحدة المرور وتشكيل قوات الأمن ومركز السادات، كما تفقد خدمات تأمين كنائس السيدة العذراء بمدينة السادات، والأنبا شنودة بالخطاطبة.

والتقى مدير أمن المنوفية بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، والأخطار الفوري عن أى ملحوظات ومرعاة الأمن الشخصى والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، مشددًا على الحرم الأمن وتوسيع دائرة الاشتباه وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى.

كما طالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاة حقوق الإنسان.