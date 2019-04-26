محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع وطوارئ المستشفيات

مطروح – حسن مشالي

قرر اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان أمام أهالي المحافظة وزائريها، و توفير كافة وسائل التسلية والترفيه، خلال أعياد شم النسيم، مع بدء توافد المواطنين من خارج المحافظة، لقضاء أعياد الربيع والاستمتاع بجو وشواطئ مطروح المميزة.

وأعدت محافظة مطروح، برنامجا متكاملا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، لإضفاء جو من السعادة لأهالي المحافظة وزواها خلال هذه الفترة ، حيث تنظم إدارة السياحة، بمشاركة مديرتي الثقافة والشباب والرياضة، برامج ترفيهية ورياضية وثقافية بشاطئ روميل، تشمل مسابقات ثقافية فنية وفكرية للأطفال والأسر المشاركة، ومسابقات مواهب للأطفال والشباب، وألعاب رياضية ومسابقات ترويحية، وورش فنية بالفوم والصلصال، لإسعاد الأطفال المشاركين فى الاحتفالية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات.

ووجه محافظ مطروح، مديرية التموين بالتعاون مع مديرتي الصحة والطب البيطري، بتكتيف الحملات التموينية، على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك، خاصة من الأسماك وزيادة النسب المعروض منها، والتأكد من صلاحية وأسعار السلع بالأسواق و توافر كافة السلع الأساسية والمواد التموينية وسلامة الأسماك بأنواعها المملحة والمدخنة وغيرها، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أعياد الربيع والأخوة الأقباط

كما تم إعلان حالة الطوارئ بمديرية الصحة وبجميع مستشفيات المحافظة، وتشغيل غرفة عمليات على مدار اليوم، لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على الاستجابة فى حينها، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة للسيطرة على أي حدث طارئ.