video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع وطوارئ المستشفيات

الجمعة، 26 أبريل 2019 06:10 م
محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع وطوارئ المستشفيات استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الربيع بمطروح
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق
 
قرر اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان أمام أهالي المحافظة وزائريها، و توفير كافة وسائل التسلية والترفيه، خلال أعياد شم النسيم، مع بدء توافد المواطنين من خارج المحافظة، لقضاء أعياد الربيع  والاستمتاع  بجو وشواطئ مطروح المميزة.
 
وأعدت محافظة مطروح، برنامجا متكاملا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، لإضفاء جو من السعادة لأهالي المحافظة وزواها خلال هذه الفترة ، حيث تنظم إدارة السياحة، بمشاركة مديرتي الثقافة والشباب والرياضة، برامج ترفيهية ورياضية وثقافية بشاطئ روميل، تشمل مسابقات ثقافية فنية وفكرية للأطفال والأسر المشاركة،  ومسابقات مواهب للأطفال والشباب، وألعاب رياضية ومسابقات ترويحية، وورش فنية  بالفوم والصلصال، لإسعاد الأطفال  المشاركين فى الاحتفالية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات.
 
ووجه محافظ  مطروح، مديرية التموين بالتعاون مع مديرتي الصحة والطب البيطري، بتكتيف الحملات التموينية، على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك، خاصة من الأسماك وزيادة النسب المعروض منها، والتأكد من صلاحية وأسعار السلع بالأسواق و توافر كافة السلع الأساسية والمواد التموينية وسلامة الأسماك بأنواعها المملحة والمدخنة وغيرها، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أعياد الربيع والأخوة الأقباط
 
كما تم إعلان حالة الطوارئ بمديرية الصحة وبجميع مستشفيات المحافظة، وتشغيل غرفة عمليات على مدار اليوم، لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على الاستجابة فى حينها، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والأمصال اللازمة للسيطرة على أي حدث طارئ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مطروح تستعد لاستقبال ملايين المصطافين.. تطوير الشواطئ والمتنزهات وفتحها بالمجان أمام الرواد.. والمحافظ: تنفيذ خطط للتطوير الشامل والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

شم النسيم

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة