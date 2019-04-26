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محافظ كفر الشيخ: انتظام العمل بمستشفى مطوبس وعودة الأطفال للحضانات

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:16 م
محافظ كفر الشيخ: انتظام العمل بمستشفى مطوبس وعودة الأطفال للحضانات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن العمل يسير بشكل منتظم اليوم الجمعة، بمستشفى مطوبس المركزى، بعد حدوث ماس كهربائى بالكابل الرئيسى للمستشفى، مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى، وأنه  كلف وكيل وزارة الصحة بنقل الأطفال من حضانات مستشفى مطوبس المركزى إلى مستشفى فوه المركزى بسيارات الإسعاف، كما تابع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، موقف الحادث لحظة بلحظة منذ وقوعه دون إصابات.

وأكد محافظ كفر الشيخ فى بيان له، على عودة جميع أطفال حضانات مستشفى مطوبس من مستشفى فوه المركزى، بعد إصلاح العطل والإطمئنان على انتظام تشغيل الحضانات وأقسام المستشفى بالكامل فى وجود وكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة، وهندسة كهرباء مطوبس، وكافة المعنيين لمتابعة الحادث وتأمين وضمان سلامة جميع مرضى المستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن العمل يسير بجميع أقسام المستشفى بشكل منتظم، ولا يوجد خسائر فى الأرواح جراء حادث ماس كهربائى بمستشفى مطوبس المركزى، لافتاً إنه كان متواجد أثناء الحادث، حيث تم نقل 15 طفلاً بحضانات مطوبس إلى المستشفيات الخاصة بمطوبس ومستشفى فوه المركزى حتى تم إصلاح كابل الكهرباء المتسبب فى الحادث وعودة جميع الأطفال وحالتين بالعناية المركزة إلى المستشفى، وانتظام العمل بشكل سليم، مقدماً خالص الشكر لشباب وأبناء مطوبس على موقفهم النبيل والإنسانى خلال وقوع الحادث، كما قدم الشكر لأطباء وممرضى المستشفى ورجال الإسعاف على جهودهم المبذولة فى سرعة نقل الأطفال وقت الحادث حتى عودتهم وانتظام العمل بالمستشفى.

يذكر أن ماس كهربائى أدى لإنقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى مطوبس، فهرع رجال الأمن والحماية المدنية ورجال الإسعاف والعاملين بالشئون الصحية، وتم إخلاء المستشفى ونقل المرضى للمستشفيات المجاورة والذين بلغوا 15 حالة كانوا بالعناية وأطفال بالحضانة ،دون خسائر فى الأرواح.


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