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محافظ كفرالشيخ يستبعد مديرى مدرستين ويشكل لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة والأمان

الجمعة، 26 أبريل 2019 07:43 م
محافظ كفرالشيخ يستبعد مديرى مدرستين ويشكل لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة والأمان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كتب فريق المحافظات
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قراراً بتشكيل لجنة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وأخرى بكل إدراة تعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وتكون مهام اللجنة المرور على مدارس الإدارت التعليمية بغرض مراجعة كافة شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشاّت التعليمية، وللجنة كافة الصلاحيات الإدارية في سبيل أداء المهمة الموكلة إليها، وعمل زيارات ميدانية لكافة المدارس، للوقوف علي حالة السلامة والأمان بها.
 
وقال محافظ كفر الشيخ ، فى بيان صحفى ، أن مهمة اللجنة متابعة نقل الرواكد بكافة أشكالها إلي مكان آمن بكل إدارة تعليمية، تتوفر به أدوات السلامة المهنية والأمان ضد الحريق والسرقة استعدادا لنقلها بمكان خاص بمديرية التربية والتعليم لإعادة التدوير عن طريق التعليم الفني والتوجيه المالي، والوقوف علي حالة البلاعات والبيارات داخل المدارس، والقريبة من أسوارها، واتخاذ الإجراءات نحو تغطيتها بطريقة محكمة طبقا للقواعد المهنية السليمة، كما تهدف إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحويل الصرف الصحي بالمدارس من الطرنشات إلي الصرف الصحي العمومي المغطي، والتأكد من صلاحية جميع مخارج الكهرباء(الفيش).
 
وأضاف المحافظ ،كما تتابع اللجنة تغطية كافة الأسلاك والوصلات الكهربائية، وما قد يترتب عليه من حوادث صعق وماس كهربائي، وعزل أي منطقة عمل يتم بها إجراء صيانة أو إصلاحات داخل المدرسة بطريقة تحول دون تعرض الطلاب للخطر، وإعداد تقرير متضمن مدي صلاحية المدارس من ناحية السلامة والأمان للطلاب وخطة الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلي التأكد من صلاحية وثبات العوارض الخشبية والحديدية الخاصة بمختلف الألعاب الرياضية.
 
وقال المحافظ،انه وجه بعدم استلام المباني الجديدة التى يوجد بها مراوح بالسقف واستبدالها بمراوح جدارية، وتقوم اللجنة بعرض تقريرها يوميا على وكيلة وزارة التربية والتعليم، متضمنا الإفادة بإنجاز المهام الموكلة إليها، كما يستوجب علي اللجنة إعداد مذكرة بالمخالفات التي تكشفت لها أثناء عملها، ومشفوعه بالأدلة الكاملة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ،انه قرر استبعاد مدير مدرسة القرضا الابتدائية، ومدير مدرسة القرضا الإعدادية، على خلفية أعمال اللجنة،وانه وجه بعمل تقرير بكافة الملاحظات التي تم تلافيها بعد انتهاء أعمال اللجنة، والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من كافة المدارس بنطاق محافظة كفرالشيخ.
 
 

 


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