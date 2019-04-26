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محافظ القاهرة: توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق لجمع المخلفات فى شم النسيم

الجمعة، 26 أبريل 2019 01:39 م
محافظ القاهرة: توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق لجمع المخلفات فى شم النسيم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، محافظ القاهرة، تعليماته بتجهيز وإعداد حدائق القاهرة المختلفة لاستقبال مواطنى القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم برفع كفاءة الحدائق والتأكد من صلاحية العاب الأطفال وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى اهتمام المحافظة بالتوسع فى نشر الخضرة بالعاصمة من خلال العمل على زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبى المحاور والشوارع الرئيسية وبالجزر الوسطى مما يساهم فى الارتقاء بشكل العاصمة وأكد المحافظ على أن أمن المواطن القاهرى يكون فى المرتبه الأولى حيث أعطى تعليماته بضرورة تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق أى ان كانت حفاظا على أرواح المواطنين والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام الاحتفالات حفاظا على الأمن والانضباط مع توزيع أكياس بلاستيك للمواطنين لإلقاء القمامة بها حفظا على نظافة الحدائق .

وأكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بأنه تم العمل منذ فترة على إعداد كافة الحدائق بأنواعها المختلفة المتخصصة ويبلغ عددها 30 حديقة بإجمالى 840 فدانا وتجهيزها بالكامل لاستقبال الزوار اعتبارًا من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساء مع إعداد الآلاف من أكياس القمامة لتوزيعهم على الزائرين بالحدائق لاستخدامها فى جمع مخلفاتهم، وعمل صيانة كاملة لجميع دورات المياه بالحدائق، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بتواجد سيارات إسعاف داخل الحدائق الكبرى وبالقرب منها لمواجهة أى طارئ كذلك التنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق بالتواجد حفاظاً على الأمن والانضباط وصيانة أعمدة الانارة ودورات المياه

واستعدت الحديقة الدولية بشكل خاص لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم بإضافة 20 دورة مياه داخل الحديقة لخدمة روادها كذلك رفع كفاءة وتطوير أجنحة الحديقة بالكامل خاصة الأماكن والتى قامت السفارات بأعمال التطوير بمعرفتهم كما سيتم تقديم عروض فنيه من خلال فرق الفنون الشعبية والساحر والسيرك على خشبة المسرح الفرعونى الجديد الذى تم انشاؤه مؤخرا.


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